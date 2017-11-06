Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'da tutuklama dalgaları devam ederken, Eski Kral Fahd'ın oğlu Prens Abdülaziz bin Fahd'ın, kendisini tutuklamaya gelen güvenlik güçleri ile korumaları arasında çıkan çatışma sırasında öldürüldüğü ileri sürüldü.

ESKİ FBI AJANI: ÇATIŞMADA ÖLDÜ

ABD'de yaşayan yazar ve eski FBI Ajanı Ali H. Soufan'ın Twitter adresinden duyurduğu habere göre, 44 yaşındaki Prens Abdülaziz bin Fahd, kendisini tutuklamak üzere gelen güvenlik güçleri ile korumaları arasında çıkan çatışmada öldürüldü.

YEREL KAYNAKLAR: KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Bazı yerel haberlerde ise prensin kalp krizinden öldüğü yolunda da haberler yer alıyor. Öte yandan prensin ailesi Riyad'da yas tutuyor.