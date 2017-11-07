Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM Güvenlik Konseyi, yaklaşık 600 bin Müslümanın Bangladeş’e kaçmasına neden olan aşırı askeri gücü durdurması yönünde Myanmar hükûmetine çağrıda bulundu. Konsey, Arakan Müslümanlarına uygulanan şiddete ilişkin raporlardan dolayı endişe duyulduğunu açıkladı. Konsey ayrıca, Myanmar hükûmetinin hukukun üstünlüğünü sağlaması ve yükümlüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Konsey, Myanmar hükûmetinden derhal insani yardımlara ve medya erişimine izin vermesini talep ederek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten 30 gün içinde buradaki durumu rapor etmesini istedi.

BM, Arakan Müslümanlarının maruz kaldığı ve etnik temizlik olarak nitelendirdiği Myanmar’daki zulmü son 10 haftadır kınıyor ve durdurulması yönünde çağrıda bulunuyor. Myanmar hükûmeti ise uluslararası toplumun tepkisine rağmen yaşanan zulmü reddediyor. Silahlı militanlarla mücadele ettiğini iddia eden Myanmar ordusunun saldırıları nedeniyle 25 Ağustos’tan bu yana binlerce Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler raporuna göre 25 Ağustos’tan bu yana şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 600 bine ulaştı.