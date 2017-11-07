Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldiği bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şarm eş-Şeyh kentinde gerçekleşen görüşmede Filistin davasındaki son gelişmeler, barış müzakerelerinin tekrar başlatılması çabaları ve Filistinlilerin çıkarları çerçevesinde bölünmüşlüğün ortadan kaldırılması gibi konular masaya yatırıldı.

Sisi, görüşmede, "Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasını garanti edecek, adil ve kapsayıcı bir barış için Filistin ile İsrail arasındaki görüşmelerin başlaması önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Abbas da Filistin yönetiminin bölünmüşlüğü ortadan kaldırmak için her türlü çabayı gösterdiğini dile getirdi.