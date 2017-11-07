Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump'a destek düşüyor. Washington Post ve ABC News tarafından yapılan ankete göre Amerikalıların yüzde 59'u Trump'ın politikalarından memnun değil. Trump'a destek verenlerin oranı ise yüzde 37. Bu oran son 70 yılda bir ABD Başkanı'na verilen desteğin en düşüğü. Trump'ın başkanlığının ilk 100 gününe denk gelen nisan ayındaki anketlerde Trump'a destek oranı yüzde 42'ydi. Anketlerde dikkat çeken unsur ise Trump'ın hiçbir şey başaramadığına inananların oranı. Her 100 Amerikalıdan 65'i Trump'ın performansını beğenmediğini sert şekilde dile getiriyor. En çok rahatsızlık veren konu başlığı ise Kuzey Kore.

Amerikalıların yüzde 51'i Trump'ın Kuzey Kore tehdidini ele alış şekline güvenmiyor. Yine Amerikalıların yarısı Trump'ın Siyahlara karşı, yüzde 55'i de kadınlara karşı önyargılı olduğunu düşünüyor.