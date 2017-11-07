Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Filistinli kuruluşun, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen IFRC Genel Kurulu'nda federasyonun yönetim kurulu üyeliğine seçildiği belirtildi.
Açıklamada, üyeliğin kazanılmasının Filistin Kızılayı'nın uluslararası ve bölgesel düzeydeki insani çalışmalarının özgünlüğünün tanınması anlamına geldiği vurgulandı.
Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu, 190 ülkeden bin 500 iyilik elçisinin katılımıyla 5-11 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapılıyor.
Filistin Kızılayı, IFRC Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi
07.11.2017 - 04:53 | Son Güncelleme: 07.11.2017 - 04:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filistin Kızılayı'nın, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiği bildirildi.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Filistinli kuruluşun, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen IFRC Genel Kurulu'nda federasyonun yönetim kurulu üyeliğine seçildiği belirtildi.
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