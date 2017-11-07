Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Filistinli kuruluşun, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen IFRC Genel Kurulu'nda federasyonun yönetim kurulu üyeliğine seçildiği belirtildi.

Açıklamada, üyeliğin kazanılmasının Filistin Kızılayı'nın uluslararası ve bölgesel düzeydeki insani çalışmalarının özgünlüğünün tanınması anlamına geldiği vurgulandı.

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu, 190 ülkeden bin 500 iyilik elçisinin katılımıyla 5-11 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapılıyor.