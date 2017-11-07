Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Hava Kuvvetleri, Teksas eyaletinde bir kiliseye silahlı saldırı düzenleyerek 26 kişinin ölümüne neden olan Devin Patrick Kelley'in, Hava Kuvvetlerinden ihracının ardından silah satın alabilmesini engelleyebilecek aile içi şiddet kayıtlarının federal veri tabanına işlenmediğini kabul etti.

Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, eşine ve üvey oğluna şiddet uygulayan ve çocuğun kafatasını çatlatan Kelly'nin aile içi şiddet kayıtlarının saldırganı silah almaktan alıkoyabileceği ancak "bu belgelerin federal veri tabanına hiç girilmediği" belirtildi.

Açıklamada, Kelly dosyasıyla nasıl ilgilenildiğine ve görevinden ihracına neden olan aile içi şiddet kayıtlarının siciline neden eklenmediğine ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Hava Kuvvetlerinde görevli Yüzbaşı Trisha Guillebeau, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devin Patrick Kelley'in 2010-2014 yıllarında New Mexico eyaletinde Holloman Hava Üssü'ndeki Lojistik Teyakkuz Biriminde görev yaptığını söylemişti.

Kelley, 2012 yılında eşine ve çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle askeri mahkemeye sevk edilmiş, 2014'te rütbesi er seviyesine indirilmiş, bir yıl hapse mahkum edilmiş ve Hava Kuvvetlerinden uzaklaştırılmıştı.

Saldırganın ilk eşinden 2012'de mahkeme kararıyla boşandığı ve 2014'te yeniden evlendiği bildirilirken, ikinci evliliğinin akıbetine ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.

Sutherland Springs kasabasında bulunan Vaftiz Kilisesi saldırısıyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Teksas Kamu Güvenliği Departmanı Yetkilisi Freeman Martin ise Kelley'in saldırıdan önce kayınvalidesini kısa mesajla tehdit ettiğini belirtmişti.

Saldırganın hedefinin kayınvalidesi olup olmadığının araştırıldığını aktaran Martin, "Bunun devam eden bir aile içi durum olduğunu söyleyebilirim. (Saldırganın) Kayınvalidesi bu kiliseye gidiyordu ve kendisinden tehdit içerikli mesajlar almıştı." ifadelerini kullanmıştı.

Kiliseden ayrıldıktan sonra Kelley'in silahlı bir mahalle sakini ile çatışmaya girdiğini ve vurulduğunu ifade eden Martin, saldırıdan hemen sonra babasını arayan saldırganın, o anda kendisine ateş ettiğini bildirmişti.

Saldırganın evinde yapılan aramalarda ikisi Teksas'tan, ikisi de Colorado'dan satın alınmış 4 silah bulunmuştu.

Kelley'in saldırı düzenlediği kilisedeki ayinlere 50 kişinin düzenli katıldığı belirtilirken, saldırıda hayatını kaybeden 26 kişi arasında 17 aylık bir bebeğin yanı sıra kilise papazının 14 yaşındaki kızının da olduğu açıklanmış, 20 kişi ise yaralanmıştı.