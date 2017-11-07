Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivil Savunma ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Esad rejiminin ve destekçilerinin 5 yıldır uyguladığı ablukanın son bulmasını istedi.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Suriye meselesiyle ilgilenen bütün uluslararası sivil toplum kuruluşlarına ve Suriye’deki gerginliği azaltma anlaşması garantörlerine yaklaşık 390 bin sivilin yaşadığı Doğu Guta için acil harekete geçmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

"İnsani yardımların bir an önce bölgeye girmesi gerekiyor"

Son birkaç aydır ablukanın sertleşmesiyle onlarca kişinin yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, "Uluslararası hukuk ve insan hakları normları gereği Doğu Guta ablukasının bir an önce kırılmasını istiyoruz. BM Güvenlik Konseyinin Suriye ile ilgili 2254 sayılı kararının 13. ve 14. bentlerine göre bölgede uygulanan ablukanın son bulması ve insani yardımların bir an önce girmesi gerekiyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, insani koridorların önemine vurgu yapılarak, koridorlar sayesinde bölgeye gıda ve tıbbi malzemelerin güvenli bir şekilde ulaşabileceğine dikkati çekildi.

Esad rejiminin ve destekçilerinin 5 yıldır ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesinde, yaklaşık 400 bin sivil yoksulluk, açlık ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Ablukalar yüzünden temel gıda ürünleri ve ilaç girişi durdu

Rejimin 7 aydır sıklaştırdığı abluka yüzünden bölgeye kaçak yollarla sokulabilen temel gıda ürünleri ve ilaçların girişi durdu.

Sivil yerel meclislerin verilerine göre, Doğu Guta'da binden fazla çocuk, besin ve ilaç eksikliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 24 Ekim'deki raporunda, bölgede kuşatma süresince 206’sı çocuk, 67’si kadın en az 397 sivilin açlık ve ilaç eksikliğinden hayatını kaybettiğini bildirmişti.