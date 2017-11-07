Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail’in Kanal 7 televizyonunun haberine göre, partisi Likud’un toplantısında bir açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Yahudi yerleşim birimlerini birbirine bağlamak için 57 milyon dolar bütçe ayırdığını ifade ettiği belirtildi.

İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon ile söz konusu durum için bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Netanyahu, "Maliye Bakanı ile yaptığımız anlaşma gereğince Yahuda ve Samarra’nın (Talmudik Batı Şeria) çevre yolları için 200 milyon Şekel (57 milyon dolar) ayrılmasına karar verdik." dedi.

Hedef Yahudi yerleşimci sayısını artırmak

İsrail, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarının bir kısmını oluşturan Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerinin bağlantısı için yine Filistin topraklarına el koyarak inşa etmeyi planladığı yollarla buradaki Yahudi yerleşimci sayısını artırmayı hedefliyor.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'tekilerde ise 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği kaydedilirken, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısının kısa sürede bir milyona çıkarmayı istediği belirtiliyor.

Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.