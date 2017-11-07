Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de yaşayan yazar ve eski FBI Ajanı Ali H. Soufan'ın Twitter adresinden duyurduğu iddiaya göre, eski Kral Fahd'ın oğlu 44 yaşındaki Prens Abdülaziz bin Fahd, kendisini tutuklamak üzere gelen güvenlik güçleri ile korumaları arasında çıkan çatışmada öldürüldü.

Lübnan Başbakanlığı'ndan istifa eden Saad Hariri'nin Oger şirketinin de ortağı olduğu bilinen Prens Abdülaziz bin Fahd'ın tam olarak nasıl öldüğü henüz netlik kazanmadı.

YEREL KAYNAKLAR: KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Bazı yerel haberlerde ise prensin kalp krizinden öldüğü yolunda da haberler yer alıyor. Öte yandan prensin ailesi Riyad'da yas tutuyor.

"BOYNUMU VURDURMAYI TERCİH EDERİM"

Fahd, Temmuz ayında Twitter'da yayınladığı mesajda İsrail'e karşı "El Aksa için savaşın" çağrısında bulunmuştu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin politikalarını da sert bir şekilde eleştiren Fahd, paylaşımlarını silmesine yönelik taleplere, "Yorumlarımı silmektense boynumu vurdurmayı tercih ederim" şeklinde cevap vermişti.