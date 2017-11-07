Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanyol savaş gemisi Cantabria'nın İtalya açıklarında yaptığı operasyonda, farklı göçmen teknelerinden 375 kişi kurtarıldı. Çoğu 14-18 yaşlarında olan 26 genç kızın ise cesedine ulaşıldı. Kurtarılan göçmenleri ve denizde hayatlarını kaybeden kadınların cesetlerini taşıyan İspanyol gemisi, İtalya'nın güneyindeki Salerno limanına demirledi.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken denizde hayatlarını kaybeden kadınların cesetleri incelemelerde bulunulmak üzere Salerno hastanesi morguna kaldırıldı.

Biri Libyalı biri Mısırlı olmak üzere iki kişi de insan kaçakçıları oldukları şüphesiyle gözaltına alındı.

Salerno Valisi Salvatore Malfi, 'insanlık trajedisi' olarak tanımladığı olayla ilgili olarak savcılığın soruşturma açacağını ve cinayet ihtimalinin de değerlendirileceğini açıkladı.

Cinsel saldırı şüphesi

Basında yer alan haberlerde de kadınların cinsel saldırıya maruz kalmış olabileceği yönünde şüphelerin bulunduğu belirtildi.

Salerno Valisi Malfi, kadınların Nijeryalı olduğunun tahmin edildiğini de belirtti. Nijerya'dan son yıllarda binlerce genç kadının insan tacirleri tarafından fuhuşa zorlanmak amacıyla İtalya'ya getirildiği biliniyor. Vali Malfi, bu vakada kadın ticareti belirtilerinin bulunmadığını söyledi.

Vali, "Buraya daha önce de göçmen teknelerinden ölüler geldi. Ama bu sefer durum daha karmaşık, bu olayın ahlaki etkisi de daha farklı. Bulunan 26 ceset, 26 cinayet demek olabilir" diye konuştu. Vali, "Bu kadınların ölümüne birilerinin yol açtığı, gökten düşen bir şimşekle ölmedikleri ise kesin" diye ekledi.

Göç alanında çalışan İtalyan gazeteci ve Göçmen Müzesi kurucusu Sabika Shah Povia da, "Bu 26 kadının hayatları, bizim sınırlarımız ve insanlık dışı yasalarımız nedeniyle parçalandı. Salerno Valisi 'bu kadınları birileri öldürdü' diyor. Bu 'birileri' biziz, bizim kayıtsızlığımız" dedi.

Kurtarma operasyonunda trajedi

Libya açıklarında ise bir Alman sivil toplum kuruluşu ile Libya Sahil Güvenlik ekiplerinin birlikte giriştiği kurtarma operasyonunda bir trajedi yaşandı.

Sea Watch adlı Alman sivil toplum kuruluşu, batmak üzere olan bir göçmen botu için harekete geçti. Operasyon sürerken Libya Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı bir geminin manevraları nedeniyle bazı göçmenler denize düştü. Olayda biri çocuk beş kişi yaşamını yitirdi.

Trajedi nedeniyle taraflar birbirini suçladı.

Ege Denizi hattının göçmen geçişine kapatılmasıyla Libya en önemli güzergah oldu. 5 binden fazla insanın Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken can verdiği 2016, en ölümcül yıl olarak kayıtlara geçti.

Bu yıl ise 1 Ekim'e kadar Akdeniz'de boğulan göçmen sayısı 2 bin 839.