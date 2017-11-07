Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Norveç’in en çok okunan internet sitelerinden vg.no’nun haberine göre, 26 yaşındaki Norveçli Karl Håkon Gulbrandsen artık PKK’ya bağlı bir terörist. Dün yayımlanan haberde, terör örgütü DEAŞ’la savaşmak için Ortadoğu’ya gelen Gulbrandsen’in, artık terör örgütü PKK’ya katıldığı ve Türkiye'ye karşı savaşmak istediği belirtiliyor.

Karl Håkon Gulbrandsen 2 buçuk yıl önce de, Norveç’te nesli tehlike altında olan kurtları öldürmekle suçlanan insanlara verdiği destekle haber olmuştu.

PKK, Türkiye’nin yanı sıra ABD, AB ve NATO tarafından terör örgütü olarak görülüyor.