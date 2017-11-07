Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüşmede Bin Selman, "İran rejiminin kendisine bağlı Husi milislere füze tedarik etmesi doğrudan askerî bir saldırı sayılır. Hatta krallığa karşı bir savaş hareketi olarak düşünülebilir." ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson da Husilerin Riyad'a yönelik balistik füze saldırısını ve kasıtlı olarak sivillerin hedef alınmasını kınadı. Johnson, ülkesinin güvenlik tehditleri karşısında Suudi Arabistan'ın yanında yer aldığını belirtti.

Görüşmede ayrıca uluslararası ve bölgesel durumların ele alındığı kaydedildi.

Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusuna geçen cumartesi günü atılan balistik füzeler, hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirilmişti.