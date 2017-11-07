Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Portsmouth Üniversitesinden Dr. Steve Sweetman, yaptığı açıklamada, İngiltere'nin güneyinde Dorset bölgesinde nesli tükenmiş fare benzeri iki hayvana ait fosilleşmiş dişler keşfedildiğini belirtti.

Sweetman, günümüz memelilerinin atası kabul edilen hayvanların fosilleşmiş dişleri üzerinde yürüttükleri araştırmada, bu hayvanlardan birinin böceklerle diğerinin de bitkilerle beslendiğinin tespit edildiğini bildirdi. Sweetman, bu memelinin dişlerinin oldukça gelişmiş olduğunu, besinleri delebildiğini, kesebildiğini ve ezebildiğini ifade etti.

Fosillerin, Dorset'in Swanage kentinde yer alan kayalık bir bölgede bir üniversite öğrencisi tarafından bulunduğu vurgulandı.

Keşifle ilgili bulgular "Acta Palaeontologica Polonica" dergisinde yayımlandı.