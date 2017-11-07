Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Guta sivil savunma (Beyaz Baretliler) basın sorumlusu Ebu Yamin, Esad rejimine bağlı güçlerin Sakba beldesine iki top atışı yaptığını söyledi.

Ebu Yamin, "Saldırılarda 2'si kadın, 2'si çocuk 5 sivil öldü. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri enkaz altından iki yaralıyı çıkararak sağlık merkezlerine taşıdı." dedi.

Basın sorumlusu, rejimin gün içerisinde Doğu Guta'nın Kefer Batna beldesine de saldırdığını ancak ölen veya yaralanan olmadığını belirtti.

Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yoksulluk, açlık ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Rejimin 7 aydır sıklaştırdığı abluka yüzünden bölgeye kaçak yollarla sokulabilen temel gıda ürünleri ve ilaçların girişi durdu.

Sivil yerel meclislerin verilerine göre, Doğu Guta'da binden fazla çocuk, besin ve ilaç eksikliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya.

Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran tarafından Astana anlaşmaları çerçevesinde gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı.

Bölgede 22 Temmuz'da başlatılan ateşkes, Esad rejimince sık sık ihlal ediliyor.