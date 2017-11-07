Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Dışişleri sözcüsü Kasımi Yemen'den Riyad'a atıldığı belirtilen balistik füzenin arkasında İran'ın olduğu suçlamalarını 'adaletsiz, sorumsuz, yıkıcı ve provokatif' olarak nitelemişti.



Bu açıklamadan saatler sonra Suudi Arabistan'dan cevap geldi. Açıklamada; İran'a uygun cevap verme hakkını saklı tutuyoruz" ifadelerini kullandı. Suudi veliaht prensi Selman, İran'ın milislere sağladığı roketlerin direkt olarak askerî saldırganlık olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'ın resmî haber ajansı SPA, prensin İngiltere Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşme esnasında 'iran'ın Husilere roket sağlamasının Krallığa karşı bir savaş hareketi oluşturabileceğini" söylediğini bildirdi.

Suudi hava savunma güçleri, Cumartesi günü Yemen'in İran destekli Husi milisleri tarafından Riyad'a gönderilen balistik bir füzeyi havada etkisiz hâle getirmişti.

PEŞ PEŞE ÖLÜM HABERLERİ

Suudi Arabistan'da Prens Selman'ın talimatıyla 11 prensin gözaltına alınması sonrası, Prens Mansur'un helikopter kazası geçirdiği haberi gelmişti.



Prensin ölüm haberinden saatler sonrası Eski Kral Fahd’ın oğlu Prens Abdülaziz bin Fahd’ın, kendisini tutuklamaya gelen güvenlik güçleri ile korumaları arasında çıkan çatışma sırasında öldürüldüğü ileri sürülmüştü. Fahd, 2005 yılında 82 yaşındayken hayatını kaybeden Kral Fahd'ın en sevdiği oğlu olarak biliniyor.



TRUMP DESTEKLEDİ



ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da çok sayıda prens, bakan ve üst düzey devlet yetkilisini kapsayan gözaltı dalgasına ilişkin Kral Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı destekleyen paylaşımlarda bulundu.