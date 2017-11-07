Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sargeant, hakkındaki suçlamalar üzerine ''adını temizlemeye izin vermeleri için' bağımsız bir soruşturma talep etmişti. Cinsel taciz suçlamalarının ardından istifa eden eski Galler Devlet Bakanı Carl Sargeant, evinde ölü bulundu. İntihar ettiği düşünülen Sergeant'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, taziye mesajı yayımladı. Corbyn mesajında "Bu korkunç ve derinden şoke edici bir haber" ifadelerini kullandı.



Cinsel taciz iddiaları çıkan 48 yaşındaki Sergeant'ın İşçi Partisi üyeliğine de son verilmişti.



Evli olan Sargeant’ın iki de çocuğu bulunuyor.



İngiltere’deki taciz suçlamalarına 8 Muhafazakar Partili ve 3 İşçi Partili vekilin adı karışmıştı. Sargeant’a karşı 3 kadının suçlama da bulunduğu ifade ediliyor ancak suçlamaların detayları netleşmiş değil.