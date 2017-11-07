Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’daki temaslarının ardından Asya turunun ikinci durağı olan Güney Kore'ye geçti.

Trump iki günlük resmi ziyareti kapsamında Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile başkent Seul'deki başkanlık sarayı Mavi Ev'de bir araya geldi.

KUZEY KORE AÇISINDAN MANTIKLI OLUR

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Trump, "Masaya oturarak anlaşma yapması Kuzey Kore açısından mantıklı olur, bu Kuzey Kore halkının yanı sıra dünyadaki insanların da yararına olur” açıklamasında bulundu.

KUZEY KORE İÇİN DÜNYA ÇAPINDA MÜCADELE

"Dünya çapında bir tehdit olan Kuzey Kore'ye karşı dünya çapında mücadele” gerektiğini belirten Trump, ABD ve müttefiklerinin bu alanda "ilerleme” sağladığını kaydetti. Bu çerçevede Çin'in soruna çözüm bulunması için "çok yardımcı” olduğunu belirten Trump, "Umarız Rusya da yardımcı olur” dedi.