Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Binlerce polisin görev yaptığı başkent Seul'de Trump karşıtları, ABD'nin Seul Büyükelçiliği yakınındaki bulvarda toplandı. Grubun, "Trump'a Hayır" ve "Savaşa Hayır" pankartları taşıdığı görüldü.

Trump karşıtları, ABD Başkanını, Kuzey Kore ile gerilimi artırarak Seul yönetimine daha fazla silah alması ve ABD'nin yakın bulduğu ülkelerle serbest ticaret anlaşmalarını yenilemesi yönünde baskı yapmakla eleştirdi.

Bölgede ABD ve Güney Kore bayrakları taşıyan yüzlerce Trump destekçisi de gösteri düzenledi. Trump'ın konvoyu geçerken "ABD" sloganları atan grup, "Kan Kardeşleri Kore+ABD" pankartları taşıdı.

Trump'ın iki günlük Güney Kore ziyareti için 15 binden fazla polis memurunun görevlendirileceği açıklanmıştı.

ABD Başkanı, bugün geldiği Güney Kore'de ev sahibi ülke Devlet Başkanı Moon Jae-in ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.

İki lider, Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'nde yaptıkları ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından gündemlerindeki başlıca konu olan Kuzey Kore sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Trump, "Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik denemelerinin tüm dünya için tehdit olduğunu" belirterek, "Kuzey Kore'ye karşı güç kullanmayı ummuyorum." ifadesini kullanmıştı.