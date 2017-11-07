Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüntülerde, ABD’de dondurma satarak para kazanmaya çalıştığı anlaşılan FETÖ’cüye diğer vatandaşlar tepki gösteriyor. Videoda FETÖ’cü, Marash Ice Cream isimli firmanın ürettiği dondurmaları satıyor. Kayıtlara göre bu firma, Erol Kozcuoğlu isimli işadamına ait. 12 yıl Tayvan’da FETÖ adına yöneticilik yaptığı öğrenilen Kozcuoğlu’nun şimdiki görevi terör örgütünün Kaliforniya imamlığı.