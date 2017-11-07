Görüntülerde, ABD’de dondurma satarak para kazanmaya çalıştığı anlaşılan FETÖ’cüye diğer vatandaşlar tepki gösteriyor. Videoda FETÖ’cü, Marash Ice Cream isimli firmanın ürettiği dondurmaları satıyor. Kayıtlara göre bu firma, Erol Kozcuoğlu isimli işadamına ait. 12 yıl Tayvan’da FETÖ adına yöneticilik yaptığı öğrenilen Kozcuoğlu’nun şimdiki görevi terör örgütünün Kaliforniya imamlığı.
ABD'de dondurma satan FETÖ'cü örgütün Kaliforniya imamı çıktı
07.11.2017 - 21:26 | Son Güncelleme: 07.11.2017 - 21:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'den kaçarak ABD'ye sığınan ve orada dondurma satarak hayatını devam ettiren FETÖ'cü örgütün Kaliforniya imamı çıktı
Kaynak: Yeni Şafak
Etiketler : fetö,abd,kaliforniya,
517765 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/517765.aspx
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