Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'ın Riyad şehrine balistik füze ile saldırı yapılmış, saldırı havunma sistemi ile bertaraf edilmişti. Husiler, saldırıdan saatler sonra eylemi üstlenmişti.

Husiler, Yemen'e hava, deniz ve kara sınırını kapatan ülkelere karşı saldırı düzenleyebileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Suudi arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde stratejik öneme sahip sınır geçişleri, limanlar ve havaalanları direkt hedef olacak" denildi.

RİYAD'A DÜZENLENEN BALİSTİK FÜZE SALDIRISI

Yemen'den Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'a, yönelik balistik füze saldırısı gerçekleştirilmiş, füzenin Suudi Arabistan füze savunma sistemleri ile Riyad kenti yakınlarında havada etkisiz hâle getirildiği açıklanmıştı.

HUSİLER ÜSTLENDİ

Husiler, saldırıdan saatler sonra Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na balistik füze attıklarını duyurmuştu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN YEMEN KARARI

Suudi Arabistan, saldırının hemen ardından yaptırım kararı larak Yemen'e hava, kara ve deniz ulaşımını kapattığını açıklamıştı.