Asya ziyaretlerini Güney Kore'de devam ettiren Trump, Teksas'taki  kilise saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ülkede silah alımını daha da zorlaştıracak bir çözüm düşünüyor  musunuz?" sorusu üzerine Trump, "Eğer bu yapılmış olsaydı, 3 gün önce yaşanan  durumda bir değişiklik olmazdı ve saldırganı öldüren cesur kişinin elinde silahı  olmazdı." yanıtını verdi.

Trump, "Ben sadece şunu söyleyebilirim, Eğer (saldırganı) öldüren  kişinin silahı olmasaydı, 26 yerine yüzlerce kişi ölmüş olurdu. Benim bu konudaki  düşüncem budur." ifadelerini kullandı.

Yerel güvenlik güçleri, kilise saldırganının, o civarda bulunan başka  bir vatandaş tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.