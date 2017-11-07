ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert, ABD-Türkiye arasındaki vize kriziyle ilgili, "İki taraf da doğru yönde bazı adımlar attı" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert, ABD-Türkiye arasındaki vize kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Nauert, çözüm konusunda olumlu adımlar atıldığını belirterek, "İki taraf da doğru yönde bazı adımlar attı. Öncelik sırasına göre sınırlı randevu veriliyor" dedi.
ABD'den vize açıklaması
07.11.2017 - 23:58 | Son Güncelleme: 07.11.2017 - 23:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Dışişleri Sözcüsü, ''İki taraf da doğru yönde bazı adımlar attı. Atılan adım pozitif, doğru yönde atılmış bir adım. Sınırlı vize randevusu veriliyor, başvuruları öncelik sırasına koyuyoruz.'' ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert, ABD-Türkiye arasındaki vize kriziyle ilgili, "İki taraf da doğru yönde bazı adımlar attı" dedi.
Etiketler : abd,türkiye,vize,Heather Nauert,
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