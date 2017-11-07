Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert, ABD-Türkiye arasındaki vize kriziyle ilgili, "İki taraf da doğru yönde bazı adımlar attı" dedi.



ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert, ABD-Türkiye arasındaki vize kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Nauert, çözüm konusunda olumlu adımlar atıldığını belirterek, "İki taraf da doğru yönde bazı adımlar attı. Öncelik sırasına göre sınırlı randevu veriliyor" dedi.