Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM, yaşanan insani krizden dolayı Suudi Arabistan'dan Yemen'deki koalisyon güçlerini geri çekmesini talep etti. BM İnsani Yardım Sözcüsü Jens Laerke, "Yemen'de insani kriz söz konusudur. 7 milyon insan açlığın eşiğindedir. Birçoğu yapılan insani yardımlarla ayakta durmaktadır. Suudi Arabistan'ın Yemen'deki koalisyon güçlerini geri çekmesini talep ediyoruz" dedi.