BM, yaşanan insani krizden dolayı Suudi Arabistan'dan Yemen'deki koalisyon güçlerini geri çekmesini talep etti. BM İnsani Yardım Sözcüsü Jens Laerke, "Yemen'de insani kriz söz konusudur. 7 milyon insan açlığın eşiğindedir. Birçoğu yapılan insani yardımlarla ayakta durmaktadır. Suudi Arabistan'ın Yemen'deki koalisyon güçlerini geri çekmesini talep ediyoruz" dedi.
BM, Suudi Arabistan'dan Yemen'deki koalisyon güçlerini çekmesini istedi
08.11.2017 - 01:39 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 01:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Birleşmiş Milletler (BM), yaşanan insani krizden dolayı Suudi Arabistan'dan Yemen'deki koalisyon güçlerini geri çekmesini talep etti.
Etiketler : bm,birleşmiş milletler,yemen,
517802 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/517802.aspx
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