Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nauert, günlük basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Sözcü, "Suriye hükümetinin (Paris İklim Anlaşması'na) dahil olması ironik. Eğer Suriye hükümeti havaya karışanları bu kadar umursuyorsa kendi halkına karşı gaz kullanmaması gerekir." diye konuştu.

Suriye'nin anlaşmayı destekleyeceğini açıklamasının ardından dışarıda kalan tek ülkenin ABD olacağının hatırlatılması üzerine Nauert, "Müsteşar Yardımcısı Tom Shannon, Almanya'nın Bonn şehrinde gerçekleşecek toplantıya katılacak. Shannon, ABD'yi temsil edecek. Genel olarak Paris anlaşmasına bakışımızda bir değişiklik olmadı. Bu konuda Başkan'ın kararını takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin anlaşmadan çekileceğini ilan etmesinin ardından, Başkan Donald Trump, "Amerikan iş yerleri, çalışanları ve mükellefleri için daha elverişli koşullar getirilmesi" şartıyla yeniden müzakere etmeye açık olduklarını kaydetmişti.