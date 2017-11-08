Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen resmî haber ajansı SABA'nın Cumhurbaşkanlığında ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberde, bazı basın organlarında yer alan Hadi, oğulları, bazı bakanlar ve askeri yetkililerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ev hapsinde tutulduğu yönündeki iddianın gerçekleri yansıtmadığı bildirildi.

Bu durumdan son derece şaşkınlık duyduğunu belirten yetkili, söz konusu "yalan" haberlerin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin başkent Sana'daki cephelerde ilerleme kaydettiği bir dönemde ortaya atıldığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanlığı yetkilisi, bunun Suudi Arabistan'ı hedef alan sistemli bir kampanya olduğunu kaydetti.

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi ve oğullarının, Suudi Arabistan'da ev hapsine alındığı öne sürmüştü.

Associated Press'in dün Yemenli kaynaklara dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan'ın Abdurabbu Mansur Hadi, oğulları, bazı bakanlar ve askeri yetkilileri ev hapsine alarak Yemen'e dönmelerine engel olduğu ileri sürülmüştü.