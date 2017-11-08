Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan ofisinde basın toplantısı düzenleyen Kudve, "Silahsızlandırma ya savaşla olur ya da siyasi anlaşmayla ancak İsrail üç savaşta da (Gazze'ye düzenlenen İsrail saldırıları) bunu başaramadı." diye konuştu.

"İsrail silah meselesini kullanarak Filistin siyasi uzlaşmasını çökertmeye çalışıyor" diyen Kudve ayrıca İsrail'i Filistin'in iç işlerine karışmakla suçladı.

Tarafların emniyet teşkilatı konusundaki yaklaşımına ilişkin ise Kudve, "Emniyet birimleri konusunda tartışma yok. Taraflar (Fetih ve Hamas) arasında yapılan anlaşmaya göre bu birimler yeniden yapılandırılacak." ifadesini kullandı.

İsrail'in tutumu

Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağcı İsrail hükûmeti Hamas ve Fetih arasındaki uzlaşı anlaşmasını kabul etmek ve Filistin yönetimiyle yeniden barış görüşmesine başlamak için "Hamas'ın silahsızlandırılması" da dahil yedi ön koşulları olduğunu açıklamıştı.

Hamas ile Fetih arasında varılan uzlaşıyı değerlendirmek için 18 Ekim'de toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi'nden yapılan açıklamada bu koşullar, "Hamas'ın silahsızlandırılması, Hamas'ın İsrail'i tanıması ve terörü bırakması, Hamas'ın elindeki İsrailli askerlerinin cenazeleri ve esir tutulan sivillerin iade edilmesi, Filistin yönetiminin Gazze'de güvenlik kontrolünü ve sınır kapılarını tamamen eline alarak kaçakçılığı önlemesi, Filistin yönetiminin Batı Şeria'da Hamas'ın terör alt yapısına yönelik operasyonlarını sürdürmesi, Hamas'ın İran'la ilişkilerini kesmesi ve Gazze'ye para ve insani ekipmanların girişinin Filistin yönetimi ile bu amaçla kurulan mekanizma üzerinden devam etmesi" şeklinde sıralandı.

Bu şartların yerine getirilmemesi halinde Hamas'ın da dahil olduğu bir Filistin hükûmetiyle diplomatik müzakerelere başlanmayacağı kaydedildi. İsrail ile Filistin yönetimi arasında yapılan barış müzakereleri 2014 yılında kesintiye uğramıştı.