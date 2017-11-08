Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burkina Faso Dışişleri Bakanı Alpha Barry, düzenlediği basın toplantısında, terör saldırılarına ilişkin istatistiki bilgiler paylaştı.

Ülkede terörle mücadelenin sürdüğünü belirten Barry, 2015 yılından bu yana 80 terör olayının yaşandığını ve bu saldırılarda 133 kişinin öldüğünü söyledi.

Barry, ülkenin kuzeyinde uzun süredir devam eden terör tehdidine de değinerek, bölgede 2 bin öğrencinin okula gidemediğini ve eğitimin durma noktasına geldiğini vurguladı.

Özellikle Mali sınır bölgesinde terör örgütünün baskınlarından dolayı eğitim hayatı durmuş, yüzlerce öğretmen bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.