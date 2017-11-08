Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, başkent Manila'da düzenlenen bir toplantıda yaptığı açıklamada, Thitu Adası'nın yakınındaki kordonda Filipinler'in başladığı inşaata Çin'in tepki gösterdiğini belirtti.

Lorenzana, Dışişleri Bakanı Alan Peter Cayetano'nun da tavsiyesiyle Duterte'nin inşaatın durdurulmasına karar verdiğini kaydetti.

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervleri bulunduğu belirtilen Güney Çin Denizi üzerinde Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.