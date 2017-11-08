Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel basında yer alan haberlerde, Filistin hükûmetinin söz konusu karar kapsamında, 5 bin 280'i Gazze, 2 bini Batı Şeria'dan 7 bin 280 askeri görevliyi "erken emekliye ayırdığı" belirtilerek, bu görevlilerin maaşlarının yüzde 70'ini alabileceği aktarılıyor. Filistin hükûmeti veya Fetih Hareketi'nin konuya ilişkin bir açıklama yapmaması da dikkati çekiyor.

Gazze'deki Memurlar Sendikası Başkanı Arif Ebu Cerrad, hükûmetin Gazze'deki sivil ve askeri sektörde çalışanlar hakkında suç işlediğini ifade ederek, "Filistin hükûmetinin erken emekliye ayırdığı memurların sayısı 14 bine ulaştı." dedi.

"İşsizlik oranında artış olabilir"

Ebu Cerrad, "Bazen üst düzey yetkililerden arkadaşlarımız emekli olurken bazen de 30'lu yaşlarda gençler emekli ediliyor. Bu karar, Gazze bölgesi ve emekli olanların aileleri için bir felaket. Gazze Şeridi, yaşamın idamesi için gerekli temel ihtiyaçlardan bile yoksunken, erken emekliler, bölgede işsizlik oranını artıracak."

Kararın nedeni siyasi mi iktisadi mi?

Ekonomi uzmanı Mazin el-Acle ise söz konusu kararın siyasi değil, ekonomik olduğunu savunarak, "Filistin yönetimi yaklaşık iki yıl önce maaş bütçesindeki açığı kapatmak için uluslararası kurumlar, donör ülkeler, Avrupa Birliği'yle bazı güvenlik memurlarının işten çıkarılması konusunda anlaşmaya vardı. Ancak erken emeklilik kararının uygulanması, Filistinli gruplar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle ertelendi." dedi.

Askeri görevlilerin, Gazze'deki zayıf halka olduğunu ve bu nedenle seçildiğini söyleyen Acle, "Emekliye ayrılan askeri memurlar zengin bir tecrübe birikimine sahip. Çoğu yurt dışındaki askeri ve güvenlik akademilerinden mezun. Hükûmet onların sahip olduğu derin birikimden mahrum kalacak." ifadelerini kullandı.

Siyasi analist Talal Avkel ise söz konusu kararın siyasi boyutları da olabileceğine işaret ederek, "Kararın, donör ülkeler ya da harcamalarda tasarrufa gidilmesiyle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca söz konusu kararın hem Gazze hem de Batı Şeria'da uygulanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avkel, bu uygulamaların Gazzelilerin insani ve ekonomik durumlarını daha da zorlaştıracağını kaydederek, "Erken emeklilikle çalışanların maaşlarında yaşanacak düşüş, iç pazarı olumsuz etkileyecek, özellikle banka borcu olanları ciddi bir karışıklığa sürükleyecek." ifadelerini kullandı.

Kararın yönetim aleyhindeki olası etkileri

Erken emeklilik durumunun devam etmesinin, Fetih Hareketi'nin Gazze'deki popülaritesini etkileyeceğini söyleyen Avkel, "Özellikle, Filistin uzlaşısının uygulanması kapsamında gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde bu durumun olumsuz sonuçları olacaktır." diye konuştu.

Filistinli siyasi analist ve yazar Hani Habib ise hükûmetin binlerce görevliyi erken emekli etmesinin mantıklı ya da hukuksal bir sebebinin olmadığına dikkati çekerek, "Filistin hükûmetinin binlerce görevli hakkındaki erken emeklilik kararı, kendisi ve Devlet Başkanı Mahmud Abbas aleyhinde bir kamuoyu yaşatabilir." dedi.