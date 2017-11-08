Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SNHR, Suriye'de aynı anda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği ve katliam olarak nitelediği saldırılara ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, bu yılın ocak-ekim döneminde rejim, Rusya, terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon, DEAŞ tarafından en az 325 katliam yapıldığını kaydedildi.

SNHR'nin raporunda ekim ayında tarafların yaptığı en az 39 katliamda 145'i çocuk, 85’i kadın, 435 kişinin öldüğü bildirildi.

Rapora göre, geçen ayki 16 katliamla ilk sırada yer alan Rusya, Deyrizor kentinde 65'i çocuk, 35'i kadın, 186 sivili öldürdü.

İkinci sırada yer alan rejim, Deyrizor, İdlib, Hama ve Şam kırsalında 11 katliam yaparak, 28'i çocuk, 20'si kadın, 93 kişinin ölümüne sebep oldu.

Raporda, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun geçen ay Rakka ilinde işlediği 9 katliamda, 37’si çocuk, 25’i kadın en az 104 sivil can verdiği ifade edildi.

Söz konusu raporda, DEAŞ'ın Deyrizor ve Haseke'deki 2 katliamında 15'i çocuk, 5'i kadın, 35 sivil yaşamını yitirirken, kimliği bilinmeyen taraflarca Şam'da işlenen bir katliamda 17 kişi yaşamını yitirdiği bilgisine yer verildi.

Rejime destek veren İran destekli milislerin uluslararası terör listesine alınması çağrısında bulunulan raporda, Rusya'dan, garantörlüğünü üstlendiği rejimin, gerginliği azaltma bölgeleri anlaşmasını başarısızlığa uğratma çabalarının önüne geçmesi talep edildi.