Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarına karşı mücadele eden Yemen meşru hükûmetini destekleyen koalisyon güçleri, 26 Mart 2015'te başlattığı hava operasyonlarının ilk günlerinde başkent Sana'daki askeri bölgelerin yanı sıra Savunma ve İçişleri Bakanlığı binalarını yoğun bombardımana tabi tutmuştu. Riyad'a yönelik balistik füze saldırısı nedeniyle koalisyon güçlerinin, yeniden Sana'da yer alan askeri bölgelere yoğun hava saldırıları düzenlemesi bekleniyor.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan gözlemcilere göre, Suudi Arabistan, Husilerin gücünü kırmak için önümüzdeki günlerde Yemen'e yönelik hava operasyonlarını artıracak ve dolayısıyla ülkedeki krize ilişkin siyasi çözüm umutları da suya düşmüş olacak.

El-Hudeyde Üniversitesi Kriz Yönetimi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nebil eş-Şercebi, balistik füzelerin Riyad'a ulaşmasının, Yemen'deki askeri ve siyasi aktörlerin çekişmesini gösterdiğini belirtti.

Şercebi, "Suudi Arabistan'ın füze saldırısına karşı 2 türlü senaryosunun olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde Riyad yönetimi son günlerde ortaya çıkarılan yolsuzlukla mücadele hamlelerine yoğunlaşarak Yemen'deki askeri operasyonları hafifletecek veya Yemen'e yönelik askeri operasyonların hızını daha çok artıracak." değerlendirmesinde bulundu.

"Yemen'e yönelik hava saldırıları yoğunlaşacak"

Yemenli yazar ve siyaset uzmanı Cemal Hasan ise son günlerde yaşanan balistik füze saldırısının bölgede daha büyük sonuçlar doğuracağını aktardı.

Husilerin Riyad Kral Halid Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef alması nedeniyle önümüzdeki günlerde koalisyon güçlerinin Yemen'e yönelik hava saldırılarının yoğunlaşacağını savunan Hasan, şunları söyledi:

"Yaşanan son gerginlik, koalisyon güçlerinin Sana yakınlarındaki Nehem cephesinde durumu iyileştirme isteğinin yanı sıra Lübnan Başbakanı Hariri'nin cumartesi öğle saatlerinde Riyad'da katıldığı bir programda başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıklaması, ABD yönetiminin İran ve Husileri El-Kaide'ye destek vermekle suçlamasıyla bağlantılıdır."

Husilerin balistik füze saldırısıyla Suudi Arabistan'ın iç bölgelerini hedef alacak güce sahip olduğunu ve bu saldırının sonuçlarının daha büyük olabileceğinin altını çizen Hasan, aynı füzelerin gelecekte Abu Dabi'ye ulaştığına dair sürprizlerle karşılaşabileceğimizi kaydetti.

Hasan ayrıca, askeri gerginliğin artmasıyla siyasi çözüm ve Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed tarafından önerilen insani girişimlere ilişkin umudun zayıfladığına da dikkati çekti.

Yemen meşru hükûmetine destek veren Suudi Arabistan liderliğindeki uluslararası koalisyonu dışişleri bakanları ve genelkurmay başkanları 29 Ekim'de Riyad'da toplanmıştı. Toplantıda koalisyon ülkelerinin uluslararası kanunlar ve yasalara göre düzenlediği askeri operasyonların devam edeceği açıklanmıştı.

Husiler ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'yi hedef alacakları ve Suudi Arabistan sınır hattındaki eylemlerini arttıracakları tehdidinde bulunmuştu.

Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusuna geçen cumartesi günü atılan balistik füzeler, hava savunma sistemlerince (Patriot) etkisiz hale getirilmişti.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yayımlanan haberde yer alan açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, insani yardım ekiplerinin giriş çıkışları haricinde Yemen ile olan tüm hava, kara ve deniz sınırlarının geçici olarak kapatılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, söz konusu kararın, gerekli kontrollerin yapılamaması ve bunun da İran'ın Husilere füze ve askeri teçhizat tedarikine zemin hazırlaması nedeniyle alındığı kaydedilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan Ali Abdullah Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükûmetine destek veriyor.