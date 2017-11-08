Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak ve Suriye'den silinmek üzere olan katil sürüsü DEAŞ'a bugün yeni bir saldırı başlatıldı. El-Kaim ilçesini 3 Kasım'da teröristlerden geri alan Irak ordu birlikleri, Fırat Nehri'nin kuzeyindeki çöl alanına girdi.

Irak askerleri ve Suriye rejim birliklerinin sınır üstünde buluştuğu bildiriliyor. Deyr ez-Zor'u Ekim ayı sonunda DEAŞ'tan geri alan Suriye rejiminin sınır üstündeki El-Kaim'in karşısında yer alan Ebu Kemal'e saldırı başlatması bekleniyor.

Sınırın Irak tarafında ise, kanlı terör örgütünün elindeki son kasaba olan Rava kuşatma altında. Rava'yı geri alacak bir operasyonun başlaması da an meselesi.

BBC, DEAŞ'ın 'Fırat Vilayeti' olarak ilan ettiği bölgenin stratejik ve sembolik bir öneme sahip olduğunu aktarıyor.

Propaganda bölgesiydi

Fırat Nehri boyunca uzanan kasabaların bir kısmını içeren söz konusu bölge, katil sürüsü tarafından 2014'ten bu yana propaganda aracı olarak kullanılıyor.

Katil sürüsünün en çok izlenen 'Tek Millet' adlı videosunda da Fırat Vilayeti vardı. Propaganda videosunda 'Sykes-Picot sınırlarını delmek' olarak gösterilen bölge için Irak ile Suriye arasında vizesiz, vergisiz serbest dolaşımı ve malzeme geçişi teşvik ediliyordu.

Sınırdaki levhaların yırtıldığı görüntüleri kullanan DEAŞ, bu propagandayla çok sayıda yabancı militanı örgüte çekti.

Irak ve Suriye'deki topraklarının yüzde 90'ını kaybeden terör örgütü, geçen yıldan bu yana büyük bir çözülme yaşadı.

17 Ekim 2016'da teröristlerin elindeki en büyük kent olan Musul'u kurtarmak için başlayan operasyon, dokuz ay sonra hedefine ulaştı ve tarihi şehir 9 Temmuz'da geri alındı.

Musul'un ardından Telafer kurtarıldı, Ekim ayı içerisinde ise katil sürüsünün son kalesi Havice ilçesi teröristlerden tamamen temizlendi.

Suriye'de ise Şubat 2017'de terör örgütünün en batıdaki kalesi El Bab Türkiye'nin sınır ötesi harekatıyla geri alındı. El Bab'ın düşmesi domino etkisi yaşattı, Fırat Nehri boyunca elinde tuttuğu her yeri kaybeden örgüt fiili başkent ilan ettiği Rakka'yı ise Ekim ayında yitirdi. Hemen peşinden doğudaki son büyük kalesi Deyr ez-Zor da düştü.

Haziran 2014'te Musul'daki El Nuri Camii'nde hilafet eden katil sürüsünün elinde tuttuğu tüm toprakları yitirmesiyle, gerilla taktiğine geçiş yapması bekleniyor.

Beş kıta, 30'dan fazla ülke

DEAŞ, Mayıs ayından bu yana İspanya, İngiltere, ABD, Fransa, Filipinler, Endonezya ve İran gibi ülkelerde saldırılar düzenledi. Bugüne kadar 30'dan fazla ülkeyi hedef alan ve sayıları 200'ü aşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

Amerikan CNN International'ın Şubat ayında yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.