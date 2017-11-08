Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de aşırı hava kirliliğinin ardından gelen sis nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildi.

Dünya Sağlık Örgütü metreküp başına 25 parçaçıklı maddeyi hava kirliliğinde üst sınır olduğu duyurmuştu. Hindistan'da bu oran 700'ün üzerine çıkmış durumda.





Uzmanlar başkent Yeni Delhi'de solunan havanın günde 50 sigara içmeye denk olduğu görüşünde.

"Hindustan Times" sitesinin haberine göre, Yeni Delhi yönetimi, Twitter'dan Eyalet Başbakan Yardımcısı Manish Sisodia'nın mesajını paylaştı.





Başkent ve çevrisinde havanın giderek kötüleştiğini belirten Sisodia, tüm okulların pazar gününe kadar tatil edildiğini açıkladı.

Ülkenin kuzey bölgelerinde etkili olan sis ve hava kirliliği çok sayıda kazaya da yol açtı.

Başkentin güneyindeki bir otoyolda sis nedeniyle meydana gelen ve 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.





Puncap eyaletinin Bathinda kentinde, sabah erken saatlerde otobüs otomobile çarptı.

Bir kamyonun, kazanın ardından otobüsten inenlere çarpması sonucu 9 kişi öldü.

Ferozepur bölgesinde de yoğun sis nedeniyle bir kamyonun otobüsle çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.