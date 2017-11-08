Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi eski Başkanı Mesud Barzani, gayrimeşru referandumun ardından Irak ordusunun gerçekleştirdiği operasyonla ilgili konuştu.

"OPERASYON ABD VE İNGİLTERE'NİN BİLGİSİ DAHİLİNDE GERÇEKLEŞTİ"

Barzani, yaptığı açıklamada ABD ve İngiltere'yi işaret ederek, "İran (Haşdi Şabi) tarafından gerçekleştirilen Kerkük'ü ele geçirme operasyonunun ABD ve İngiliz yetkililerin bilgisi dahilinde gerçekleştiğine inanıyoruz" dedi.

SEÇİM KARARINI SAVUNDU

1 Kasım'da KRG ve KDP Genel Başkanlığını bırakan Barzani, tekrar seçimlere gitme kararını savundu. Barzani, "Zamanlamanın iyi olduğuna inanıyoruz. Çünkü şu anda bulundukları yerlerde nüfus ve durumu değiştirme politikalarını uygulayan Irak kuvvetleri bunu referandumdan önce planlıyordu" diye açıklamada bulundu.