Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UNESCO tarafından dünya miraslarını koruma altına alma programına Abhazya’daki tarihi yerlerin de dahil edilmesi amacıyla kurulan “Abhazya iyi niyet elçileri” hareketine dünyaca ünlü Bosna Hersekli yönetmen Emir Kustarica’da dahil oldu. Emir Kustarica, Kafkasya’nın ve Abhazya’nın en eski katedral, kilise ve tarihi yapılarının UNESCO tarafından koruma altına alınması için lobi faaliyetlerini yürütecek.

Moskova’daki Abhazya Büyükelçiliği’nde gerçekleşen törende sertifika ve plaketini alan Kustarica, “Abhazya’da ki birçok tarihi yapı ve Hristiyan tapınaklarını gelecek kuşakların görmesi gerekir” dedi.