Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Carluccio’s restoran zincirinin kurucusu İtalyan şef Antonio Carluccio 80 yaşında hayatını kaybetti. Carluccio’nun menajeri tarafından yapılan açıklamada “Carluccio bu Sabah hayatını kaybetti” ifadesini kullandı.

Carluccio’nun ölüm sebebi açıklanmazken, restoran zincirinden yapılan açıklamada ise, “Antonio’nun ismi sadece kapımızda yazmıyor, kalbi ve ruhu da lokantamızda” ifadesini kullandı. Carluccio’nun İstanbul’daki lokantaları kapanmış ve en son olarak da Kanyon AVM’de açtığı restoran Kepenk indirmişti.