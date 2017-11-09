Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisinin  (SETA DC) düzenlediği kapalı oturumda Başbakan Yıldırım, Washington'daki düşünce  kuruluşlarından uzmanlar, akademisyenler ve diplomatlarla görüş alışverişinde  bulundu

Yıldırım'a, bir saati aşkın süren oturumda Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu, Ak PartiGrup Başkanvekili Mehmet muş, İstanbulMilletvekilleri Volkan  Bozkır ve Mustafa Şentop ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç  eşlik etti.

Başbakan Yıldırım, toplantının ardından Washington'da görevli Türk  gazetecilerle kısa bir tanışma toplantısı yaptı.

ABD'li medya kuruluşu temsilcileriyle görüşme

Yıldırım, ABD'nin önde gelen gazete ve televizyon kanallarının  temsilci ve muhabirleriyle de bir araya geldi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansında gerçekleşen görüşme  yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmede Başbakan Yıldırım, ABD'li basın mensuplarının  Türk-Amerikan ilişkileri ve bölgesel ilişkiler hakkındaki sorularını yanıtladı.

Oturumda ABD tarafından terör örgütü PKK/YPG'ye verilen destek,  Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade süreciyle ilgili  son durum başta olmak üzere birçok konunun kapsamlı olarak konuşulduğu  kaydedildi.