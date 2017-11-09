Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Suudi Arabistan'ın tüm hava ve deniz limanlarını kapatarak Yemen'e uyguladığı abluka kaldırılmazsa ülkede dünyanın en büyük kıtlığının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'den Riyad'a füze fırlatılmasının ardından Suudi Arabistan'ın Yemen'de hava ve deniz limanlarını kapatması ve BM'nin yardım uçuşları dahil insani yardım operasyonlarının bloke edilmesi üzerine İsveç'in talebiyle ülkedeki insani durumu görüşmek üzere toplandı.

BMGK'daki kapalı oturumun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Lowcock, Suudi Arabistan'a yapılan füze saldırısını kınadı.

İnsani yardımların önündeki engellerin kaldırılma çağrısı

Suudi Arabistan'ın Yemen'e uyguladığı ablukayı ise derhal kaldırması çağrısında bulunan Lowcock, şunları söyledi:

"Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri birtakım önlemler aldı ve Yemen'deki hava ve deniz limanlarını kapattı. Abluka kaldırılmazsa Yemen'de kıtlık yaşanacak ve bu kıtlık Güney Sudan'da on binlerce kişiyi etkileyen kıtlık gibi ya da Somali'de 2011 yılında 250 bin kişinin ölümüne neden olan kıtlık gibi olmayacak. Dünyanın son yıllarda gördüğü milyonlarca kişiyi etkileyecek en büyük kıtlık yaşanacak."

İngiltere ve Fransa da Yemen'e insani yardımların önündeki bütün engellerin kaldırılması çağrısı yaptı.