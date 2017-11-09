Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denk Partisinden yapılan yazılı açıklamada, daha önce bildirildiği gibi 43 yaşındaki Müslüman bir kadının Alkmaar kentinde uğradığı ırkçı saldırı iddiasına ilişkin Adalet ve Güvenlik Bakanlığına soru önergesi sunulduğu belirtildi.

"Ülkede Müslümanlara karşı nefret olayları giderek artıyor"

Denk partisi Milletvekili Farid Azarkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hollanda'da yaşayan herkesin güvenli bir şekilde sokağa çıkabilmesi ve Hollanda Parlamentosunun ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı mücadelesini daha güçlü yapması gerektiğini söyledi.

Azarkan, "Ülkede maalesef Müslümanlara karşı nefret olayları giderek artıyor. Bu durum toplum içerisinde Müslümanlara karşı düşmanca tavırların giderek arttığını gösteriyor. Mağdur olanlar ve toplum için zarar verici bir durum." ifadesini kullandı.

Geçen hafta sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajlarda, kimliği belirsiz kişilerce üzerine insan pisliği atıldığı ve "Kahrolası Müslüman" denilerek hakarete uğradığı belirtilen Fas asıllı başörtülü kadın ve çocuklarının ırkçı saldırıya uğradığı belirtilmişti.