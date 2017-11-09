Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Berlin’deki Heinrich Böll Vakfı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan avukat Enver el-Bunni, Esad rejiminin bugüne kadar kimsenin kendilerine dokunamayacağını düşünerek sistematik işkencelerde bulunduğunu ancak kendilerinin başlattığı yasal girişim sonrasında artık eskisi kadar rahat olamayacaklarını söyledi.

El Bunni, ''Artık yeniden düşünmeleri gerekir. Çünkü dünyada kaçabilecekleri hiçbir güvenli yer olmayacak.'' dedi.

Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Merkezi (ECCHR) Genel Sekreteri Wolfgang Kaleck de 13 Suriye vatandaşının kendilerine karşıuygulanan işkenceler nedeniyle Suriye rejiminin sorumluları hakkında iki yeni suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Kaleck, suçlamaların Suriye rejiminin 17 yöneticisini kapsadığını kaydetti.

Federal Başsavcılığın 2011'den bu yana Suriye rejiminin insan hakları ihlallerini soruşturduğunu, çok sayıda mağduru dinlediğini belirten Kaleck, toplanan tüm delillerin ileride uluslararası bir savaş suçları mahkemesi kurulması durumunda burada da değerlendirileceğini ifade etti.

Suriye'deki hapishanelerde işkence gördüklerini anlatan Suriyeli sığınmacılar Yazan Avad ve Shappal İbrahim de basın toplantısına katılarak yaşadıklarını anlattı.