Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4 Kasım'da Başbakanlık görevinden istifa eden Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'da alıkonulduğu duyuruldu. Bir üst düzey hükümet yetkilisinin açıklamalarına dayandırılan habere göre Hariri'nin Lübnan'a geri dönmesi için uluslararası toplumun baskı yapması çağrısı yapıldı.

Hariri, cumartesi günü gittiği Riyad'da istifa etmiş ve can güvenliğinden endişe ettiğini söylemişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Hariri'nin ülkeyi terk etmekte özgür olduğunu belirtmişti ancak Hariri, Beyrut'a dönmedi.

İstifasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne de giden Hariri, ardından yeniden Riyad'a dönmüştü.



Saad Hariri kimdir?



Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 18 Nisan 1970 tarihinde dünyaya gelen Müstakbel Hareketi lideri Saad el Hariri, 14 Şubat 2005'te suikast sonucu hayatını kaybeden Lübnan'ın eski Başbakanı Sünni siyasetçi Refik Hariri'nin oğludur. Hariri, Georgetown Üniversitesi'nde işletme okumuştur. Lübnan/Suudi Arabistanlı iş adamı ve siyasetçi Saad Hariri, 1996'da babası Refik Hariri'nin Suudi Arabistan merkezli kurduğu ve tamamı Hariri ailesine ait olan dev Oger grubunun başına geçti. Hariri, Suudi Arabistan baz alındığında ülkesinin 7'nci büyük zengini, Lübnan baz alındığında ise en büyük servete sahiptir. 33 yaşında dünyanın en genç dolar milyarderlerinden biri olmuştur. Türkiye'de de, özelleştirilen Türk Telekom'u satın alması ile gündeme gelmiştir. Saad Hariri, babasının suikasta kurban gitmesinden sonra Lübnan'da yaşanan Suriye işgali ve nüfuzuna karşı gelişen yeni ortamda Lübnan'a dönmüş ve ülke siyasetinde aktif rol oynamaya başlamıştır. Saad el Hariri, 18 Aralık 2016'da Başbakan olarak seçilmişti. Cumartesi günü istifa eden Hariri, Hizbullah ve İran’ı bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçlamıştı. Hariri, Lübnan’da can güvenliğinin bulunmadığını ifade etmişti.