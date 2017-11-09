Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan geçen pazartesi günü, güney komşusu Yemen'deki bazı lider ve kişileri terör listesine koyarak, söz konusu şahısların terör faaliyetleri içinde olduğunu ve yakalanmaları için bilgi iletenlere ödül vereceğini duyurdu.

Husiler, Salih'in adının listede yer almamasından rahatsız

Husiler ise Suudi Arabistan'ın söz konusu listesinde müttefikleri Salih'in yer almamasından rahatsızlık duyduğunu izhar etti. Husilere yakın basın organları, söz konusu listeyi "şeref listesi" olarak tanımlarken, burada adı geçmeyenleri "vatan haini" olarak nitelendirdi.

Salih'in Genel Halk Kongresi Partisi ise, Suudi Arabistan'ın yalnızca Husileri listeye eklemesindeki tehlikenin farkında olduklarını, listeyi tamamen reddettiklerini ve Suudi Arabistan'ın kendisine muhalefet eden Yemen vatandaşlarını buraya eklediğini açıkladı.

Genel Halk Kongresi Partisi, Husiler ile olan ortaklığına bağlı kaldığını göstermek maksadıyla Suudi Arabistan'ın söz konusu girişiminin müttefikleri Husilerle aralarına ayrılık sokma gayesi taşığını öne sürdü.

Suudi Arabistan'ın Husileri terör listesine alması, iki müttefik arasındaki ihtilafların arttığı bir döneme denk geldi.

Terör listesi, Husilerin Riyad'a yönelik füze saldırısına cevap

Gözlemciler Suudi Arabistan'ın söz konusu terör listesini Husilerin Riyad'a yönelik füze saldırısına cevap olarak hazırladığını savunuyor.

Yemenli siyasi analist Abdunnasır Mevda, AA muhabirine, "Listede partiden kimsenin olmaması Suudi Arabistan'ın Salih ile Husiler arasında bir ayrım yaptığı anlamına geliyor. Bu, aslında İran'ın Husiler aracılığı ile güney tarafındaki uzantısına karşı savaşın temel amacını somutlaştırıyor." dedi.

"Buna karşın Ali Abdullah Salih ve partisi Suudi Arabistan'a karşı bir tehdit oluşturmayan siyasi güç olarak kalıyor. Bu ise aslında doğal bir durum çünkü Salih en zor anında bile Suudi Arabistan'a düşmanlık etmemiş, genel olarak Suud'un müttefikiydi." diyen Mevda, Husileri tek başlarına hedefe koymasının Suudi Arabistan'ın menfaatine olduğunu ve savaşın başında Husiler ile Salih'i ve Yemen devlet kurumlarını aynı görerek yaptığı hatayı bir anlamda telafi etmeye çalıştığını söyledi.

Geçen ağustos ayından bu yana koalisyon güçleri, özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Husiler ile Salih arasındaki çatlağı derinleştirmeye çalıştı. Husiler ise Genel Halk Kongresi partisini 35'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri için körfezden destek almakla suçladı.

"Suudi Arabistan, Husiler ile Salih arasındaki boşluğu genişletmeyi amaçlıyor"

Suudi Arabistan'ın Husileri terör listesine alarak Salih'i liste dışında bırakması da iki taraf arasındaki ihtilafları derinleştirmek için attığı bir adım olarak yorumlanıyor.

Siyasi analist Ahmed Zerka, "Salih ve askerî liderlerini listeye dahil etmeyen Suudi Arabistan, Husiler ile Salih arasındaki boşluğu genişletmeyi amaçlıyor. Bu da Arap koalisyonunun Salih ve partisine açık kapı bıraktığını gösteriyor. "dedi.