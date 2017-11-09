Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinin Filistin sorunu için iki devletli bir çözümü desteklediğini belirterek "Avrupa Birliği'nin, Filistin meselesinde müzakerelere bir an önce yeniden başlanmasını desteklemesi gerektiği açıktır." dedi.

Çipras, Arap ülkelerinden yatırım çekmek amacıyla Atina'da düzenlenen 2. Avro-Arap Zirvesinin açılışında konuştu.

AB'nin Orta Doğu'daki sorunlara geçmişten ders alarak kararlılıkla yaklaşması gerektiğini dile getiren Çipras, "AB, uluslararası rolünü ancak Suriye, Irak, Libya ve Yemen'de barış ve istikrar için Arap dünyasıyla iş birliği gerçekleştirirse güçlendirebilir." şeklinde konuştu.

Çipras, Avrupa'nın karşılaştığı birçok sorunun çözümünün kapsamlı bir Akdeniz politikası ve Arap dünyasıyla ilişkilerin geliştirilmesine bağlı olduğu vurgusu yaptı.

Filistin sorununa ilişkin Çipras, 1967 sınırlarına dayalı başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin'i desteklediklerine işaret ederek, "Avrupa Birliği'nin, Filistin meselesinde müzakerelere bir an önce yeniden başlanmasını desteklemesi gerektiği açıktır. Hedef, iki ülkenin güvenli bir şekilde adil bir çözüme dayalı birlikte var olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Çipras ayrıca, Yunanistan'ın ekonomik kriz atmosferinden çıkmaya başladığını anlatarak Arap yatırımcılara ülkedeki yatırım fırsatlarını değerlendirme çağrısında bulundu.

Malta Başbakanı Joseph Muscat ise, bazı ülkeler ekonomik sınırlarını kapatmasının iyiye bir alamet olmadığını belirterek "Bizim AB ve Akdeniz ülkelerinin vatandaşları olarak yeni istihdam alanları yaşatmak ve ekonomik iş birliğimizi geliştirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Muscat, Malta'nın coğrafi konumu nedeniyle hem Avrupa hem de Arap dünyasıyla güçlü ilişkiler kurduğunu aktararak, ülkesinin yeni fırsatların yolunu açan stratejik yatırımları başlattığına dikkat çekti.