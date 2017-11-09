Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CNN'de yer alan habere göre, Trump, Çin ziyaretinde iş dünyası liderlerine hitaben yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticaret dengesizliğinin giderilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Trump, "Maalesef ekonomik ilişkilerimizde şu anda tek taraflı, adil olmayan bir hal var. Ama bu konuda Çin'i suçlamıyorum. Sonuçta kendi yurttaşlarının yararı için başka bir ülkeden fayda sağlayan bir ülkeyi kim suçlayabilir ki? Bu konuda Çin'i tebrik ediyorum." dedi.

Trump, sorumluluğun söz konusu ticaret açığının oluşmasına, büyümesine ve giderek kontrolden çıkmasına izin veren önceki Amerikan yönetimlerinde olduğunu ifade etti.

"Bu dengesizliği düzeltmemiz lazım çünkü bu iş artık yürümüyor"

Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dengesizliği düzeltmemiz lazım çünkü bu iş artık yürümüyor. Amerikan şirketleri ve Amerikalı çalışanlar, bundan zarar görüyor. Bunun böyle sürdürülmesi mümkün değil."

Trump'ın sözleri, ABD'yi zarara uğratan dış ticaret uygulamaları nedeniyle başta Çin olmak üzere diğer ülkeleri suçlayan önceki söylemlerinde bir ton değişikliği olduğu yorumlarına yol açtı.