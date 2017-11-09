Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinin Merkede beldesinden ve Irak sınırındaki Deyr ez-Zor ilinin Bukemal ilçesinden çekildi. Örgütün Suriye'de elinde tuttuğu en güçlü bölgeler, terör örgütü PKK/PYD ve Beşşar Esed rejiminin eline geçmiş oldu.

Haseke ve Deyr ez-Zor'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, DEAŞ Suriye'nin kuzeydoğusunda, büyük kısmını PKK/PYD'nin işgal ettiği Haseke'deki son kalesi Merkede'den çatışmadan çekildi. Böylece Haseke'nin tamamına yakını PKK/PYD'nin kontrolüne girmiş oldu.

Örgüt, eş zamanlı olarak Irak sınırındaki Deyr ez-Zor'un Bukemal ilçesinden de çekildi.

PETROL ESAD'A KALDI



Rejim, Rusya ve İran'ın desteğini alarak, Deyr ez-Zor kent merkezini 3 Kasım'da ele geçirmişti. Bukemal'a yönelik operasyona, Irak sınırından top atışıyla Haşdi Şabi güçleri de destek sağladı.

PETROL ESAD'A KALDI



DEAŞ, halen Deyr ez-Zor kırsalında sınırlı bir alanda varlık gösteriyor.



3 YIL OLDU



Irak sınırındaki Deyrizor ve Bukemal ilçesi, Temmuz 2014'te DEAŞ'ın kontrolünde girmişti.

PETROLÜN BAŞKENTİ DEYRİZOR



Bölgenin petrol ve doğalgaz haritasında Deyrizor'un bu konuda adeta "başkent" olduğu görülüyor.