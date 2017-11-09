Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya Emniyet Genel Müdürü Tito Karnavian, Papua'daki Mimika bölgesinde bulunan Kimbely ve Banti köylerinde toplamda bin 300 kişiden oluşan halkın yaklaşık 25 kişilik bir grup tarafından iki gündür rehin tutulduğunu açıkladı.

Karnavian, 25 kişilik gruptan 5 ya da 10'unun silahlı olduğunu ve bölgeye daha fazla personel konuşlandıracaklarını, halkın zarar görmemesi amacıyla da gruba önderlik eden kişilerle müzakere içinde olacaklarını ifade etti.

Silahlı grubun sivil halkın köyün dışına çıkmasına izin vermediğini söyleyen Karnavian, müdahale ve olaya ilişkin detaylı bilgi vermedi.

Öte yandan silahlı grubun bu girişimi bölgedeki kaçak madencilere karşı başlattığı öne sürülürken, bölge yakınında da ABD firmasının işlettiği bakır ve altın madeni bulunuyor.

Doğal kaynaklar bakımından zengin olan ve dünyanın en büyük bakır ve altın rezervlerine sahip Papua bölgesi, eski bir Hollanda kolonisi ve 1969 yılında Endonezya'ya dahil olmuştu.

Özgür Papua Hareketi'nin bağımsızlık için mücadele verdiği Papua eyaletinde, Endonezya sıkı denetim uyguluyor ve yabancı gazetecilerin faaliyetlerine kontrollü şekilde nadiren izin veriliyor.