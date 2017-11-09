Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amsterdam Belediyesi genellikle turistlerin sık ziyaret ettiği Dam Meydanı gibi bazı meydanlara dün gece beton bloklar kurdu.

Belediye, bazıları oturmak için de kullanılabilen yaklaşık yarım ton ağırlığında 96 beton blok yerleştirdi.

Hollanda Devlet Demiryolları (NS) da geçen ay güvenlik önlemleri kapsamında Amsterdam Merkez Tren İstasyonu'nun giriş ve çıkışlarına beton bloklar yerleştirmişti.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde 2004'ten bu yana düzenlenen terör saldırılarında yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti. Saldırılarda bir süredir bomba yerine minibüs, kamyon veya tır gibi motorlu araçlar kullanılıyor.