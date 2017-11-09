Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Başsavcılığı, ülkedeki yolsuzluk operasyonlarına yönelik açıklama yayımladı. Açıklamada, gözaltına alınan 208 kişiden 7'sinin suçlama olmadan serbest bırakıldığı belirtilirken, soruşturma kapsamında tespit edilen yolsuzluk miktarının en az 100 milyar dolar olduğu ifade edildi.

Savcılık ayrıca, ticari hesapların soruşturmadan etkilenmeyeceğini ifade ederken, yalnızca kişisel hesapların dondurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, gözaltındaki kişilerin kimliklerine ilişkin bir bilgi paylaşılmayacağı ifade edildi.