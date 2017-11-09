Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde Ortadoğu'da sular ısınırken, Suudi Arabistan'dan gelen çağrı bölgeyi alarma geçirdi. Suudi Arabistan, Lübnan'daki vatandaşlarına mümkün olan en kısa zamanda ülkeye dönmeleri çağrısı yaptı.

Lübnan Başbakanı Hariri'nin Cumartesi günü Suudi Arabistan'da bulunduğu sırada görevinden istifa ettiğini açıklaması, Lübnan'ı derin bir siyasi krize sürükleyerek, Suudi Arabistan ve İran arasındaki bölgesel mücadelenin ön saflarına çekmişti.

Suudi Arabistan, İran destekli Hizbullah hareketinin Lübnan'daki siyasi sistemi "esir aldığını" belirtmişti. Hariri, istifa konuşmasında Arap ülkelerinde çekişmeye yol açtıkları için İran'ı ve Hizbullah'ı eleştirdi ve kendisine karşı bir suikasttan korktuğunu söylemişti.

Suudi Arabistan Körfez İlişkileri Bakanı Thamer al-Sabhan, Lübnan hükümetini Hizbullah konusunda uyarmış, Hizbullah’ın eylemlerinin Suudi Arabistan için tehlike oluşturduğunu bildirmişti.

HARİRİ SUUDİ ARABİSTAN'DA ALIKONULDU



Lübnanlı bir üst düzey hükümet yetkilisi, geçtiğimiz Cumartesi günü Riyad'da istifa eden ve ardından ülkeye dönmeyen Başbakan Saad Hariri'nin Suudi Arabistan tarafından alıkonulduğuna inandıklarını belirtmişti.



SUUDİ ARABİSTAN'DA PARA DIŞARIYA KAÇMAYA BAŞLADI

Suudi Arabistan'da 5 Kasım'da başlayan soruşturma kapsamında aralarında prensler, bakan, bakan yardımcıları, eski bakanlar ve iş adamlarının olduğu onlarca kişinin "yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla" gözaltına alınması sonrası ülkenin zenginleri varlıklarını yurt dışına çıkarmaya uğraşıyor.

Nakit ve likit kaynakların Suudi Arabistan'dan diğer Körfez ülkelerine geçişi için milyarder ve milyonerler, bankalarla, varlık yöneticileriyle ve danışmanlarla görüşmeye başladı. Gerekçe ise söz konusu kaynakların dondurulması ya da el konulması endişesi.

Cumartesi günü 11 Prens, dört bakan, eski bakanlar ve holding sahiplerinin de içlerinde bulunduğu onlarca kişi gözaltına alınmasının ardından Reuters haber ajansı, ülkede ikinci dalga gözaltıların başladığını duyurdu.

Bugüne kadar dondurulan 1700 hesapta 800 milyar dolar olduğu ortaya çıktı. Körfez yatırımcıları, salı günü Dubai hisselerinde 92,5 milyon dolarlık satış yaptı. Bu miktar, şubattan bu yana en yüksek seviye.

Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, 19 Suudi vatandaşına ait finansal hesapların bilgilerine ulaşmak istediğini açıkladı.