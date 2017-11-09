Askeri bir kaynak tarafından, Güney Kore Ordusu’nun süper hassas, yüksek performanslı ve çeşitlendirilmiş füzeler geliştirmeyi planladığı iddia edildi. Ancak füzeler, ABD ile mevcut ikili anlaşma uyarınca 800 kilometreye kadar sınırlandırılacak.Güney Kore askeri makamı, mevcut füze mesafesine rağmen, yük kapasitesini arttırarak ABD GBU-28 lazer güdümlü “bunker buster” bombasının iki ya da üç katı kadar etkili yeni "canavar füzeler" geliştirebileceklerini söyledi.Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında, başkent Seul'deki zirvede Washington'un yük kısıtlamalarını kaldırmayı kararlaştırmıştı.
Güney Kore’den Kuzey Kore’ye gözdağı
09.11.2017 - 21:50 | Son Güncelleme: 09.11.2017 - 21:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Kore’nin, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı daha güçlü mücadele etmek amacıyla yeni balistik füze geliştirmeyi planladığı bildirildi. Yeni "canavar füzeler" hakkında çalışma yapıldığı kaydedildi.
Etiketler : Güney Kore,Kuzey Korenin nükleer tehditler,yeni balistik füze,
518355 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/518355.aspx
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